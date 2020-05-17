بلدية الغبيري: أحد المصابين بالكورونا اختلط بشقيقه الذي استكمل حياته بشكل طبيعي

أشارت بلدية الغبيري في بيان الى أن "حالة من البلبلة والخوف شهدتها أمس ليلا منطقة الغبيري وتحديدا شارع الشيخ جعفر الحركة قرب مجمع الامام علي ، وفي التفاصيل ان أحد الاشخاص (م.يوسف) وهو مصاب بوباء الكورونا والموجود في منزله اختلط به شقيقه (ب.يوسف) الذي بدوره استكمل حياته بشكل طبيعي وانتقل إلى عائلته في قرية السعيدة في البقاع واختلطت بهم لتتوسع الدائرة إضافة إلى أنه قام بجولة قرب المجمع ودخل أحد الافران اختلط مع الموجودين وقام بشراء بعض الحاجيات وغادر".
ولفتت الى أن "نتيجة ذلك قامت بلدية الغبيري من خلال مركزها الصحي لترصد وباء الكورونا والشرطة البلدية ومنذ ليل أمس بإحصاء عدد الاشخاص الذين تم الاختلاط بهم من قبل هذا الشخص وباشرت الاتصالات مع وزارة الصحة والقوى الامنية"، موضحة أنه "تم البدء بإجراء فحوصات PCR لحوالي 40 شخصا وطلب من الجميع البقاء في منازلهم بانتظار النتيجة وعدم الاختلاط مع الاخرين مع الاشارة الى ان أحد الاشخاص ويدعى (ق.عميص) رفض الحضور إلى المركز لإجراء الفحص بحجة أنه مرافق لأحد القضاة كما ادعى"، مشيرة الى أن "المطلوب من الأجهزة الأمنية التحرك لتوقيفه وفرض منع التجول بصورة جدية واقتياد المخالفين إلى الحجز الإلزامي، فعدم المسؤولية ليست من وزارة الصحة والأجهزة الصحية والبلدية انها مسؤولية كل فرد من هذا المجتمع".
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