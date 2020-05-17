البحرية الأميركية: إصابة 13 شخص بكورونا مجددًا بعد تعافيهم من الفيروس

أفادت ​البحرية الأميركية​ بأن "عددًا من أفراد طاقم حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت"، أصيبوا مجددًا ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وكانت البحرية أعلنت في وقت سابق، إصابة 5 بحارة سبق أن تعافوا من العدوى، في حين أكدت وكالة "أسوشيتد برس" نقلاً عن مسؤول في البحرية، أنه تم تشخيص إصابة 8 أشخاص بالفيروس على متن السفينة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13 حالة.

ونوّهت الوكالة بأن "هؤلاء البحارة خضعوا، بعد تشخيص إصابتهم بالفيروس التاجي لأول مرة، للعزل الصحي لمدة لا تقل عن أسبوعين، وخضعوا بعد تعافيهم مرتين لفحص كورونا قبل العودة إلى السفينة، وجاءت نتائجه سلبية".