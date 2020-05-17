أفادت البحرية الأميركية بأن "عددًا من أفراد طاقم حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت"، أصيبوا مجددًا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وكانت البحرية أعلنت في وقت سابق، إصابة 5 بحارة سبق أن تعافوا من العدوى، في حين أكدت وكالة "أسوشيتد برس" نقلاً عن مسؤول في البحرية، أنه تم تشخيص إصابة 8 أشخاص بالفيروس على متن السفينة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13 حالة.
ونوّهت الوكالة بأن "هؤلاء البحارة خضعوا، بعد تشخيص إصابتهم بالفيروس التاجي لأول مرة، للعزل الصحي لمدة لا تقل عن أسبوعين، وخضعوا بعد تعافيهم مرتين لفحص كورونا قبل العودة إلى السفينة، وجاءت نتائجه سلبية".
كانت هذه تفاصيل خبر البحرية الأميركية: إصابة 13 شخص بكورونا مجددًا بعد تعافيهم من الفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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