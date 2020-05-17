أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا، أن الفحوصات المخبرية للكشف على كورونا أكدت تسجيل 9 إصابات جديدة، 4 من تلك الإصابات لوافدين إلى لبنان، و5 لمقيمين في لبنان، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 911 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس في لبنان في 21 شباط الماضي.
وأوضح تقرير الوزارة أن عدد الوفيات بهذا العدوى بقي مستقرا على 26 حالة وفاة من دون زيادة، كما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 247 حالة شفاء أي نتيجتين سلبيتين متتاليتين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا بينها 4 من الوافدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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