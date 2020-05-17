الرئيس الأفغاني وخصمه يوقعان اتفاقا لتقاسم السلطة

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كابول: وقّع الرئيس الأفغاني أشرف غني اتفاقا لتقاسم السلطة مع خصمه عبدالله عبدالله الأحد، ينهي خلافا استمر لشهور وزجّ بالبلاد في أزمة سياسية. وقال صدّيق صدّيقي، المتحدث باسم غني، على تويتر إن "الدكتور عبدالله سيترأس اللجنة العليا للمصالحة الوطنية وسينضم أعضاء من فريقه إلى الحكومة".



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