سكان موسكو امام المختبرات مع إطلاق السلطات عملية فحص واسعة لكوفيد-19

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موسكو: لا يمكن ملاحظة المختبر الذي يقع في الطبقة الأرضية من مبنى إداري في موسكو، بؤرة وباء كوفيد-19، لولا طوابير المنتظرين أمامه لإجراء فحص الإصابة بوباء كوفيد-19، في تجلِّ لسياسة الفحص الشامل التي دعت إليها السلطات.

ولا يظهر هؤلاء المرضى المصطفين بمسافة تحترم قواعد التباعد الاجتماعي، أمام الشركة المتفرعة عن المؤسسة الطبية "جيموتيست"، أي أعراض، لكنهم جاؤوا لطمأنة أنفسهم، مستفيدين من سهولة الوصول إلى الفحص.

وأوضح إلدار جوينياتولين (40 عام) وهو مدلك، قبل أن تأخذ ممرضة عينة من لعابه "سيتم تخفيف العزل في الأسابيع المقبلة وسأستأنف عملي، الذي يتطلب اتصالا مباشرا مع زبائني، وعلي أن أعرف حالتي الصحية".

واعتمدت روسيا، الدولة الثانية في العالم من حيث عدد الإصابات مع 270 ألف حالة، خطة فحص شامل للسكان. واشارت السلطات بفخر السبت إلى أنها أجرت 6,6 مليون اختبار منذ بدء تفشي الوباء.

تهدف هذه الخطة إلى تحديد وعزل الحالات غير المصحوبة بأعراض، والتي تمثل أقل بقليل من نصف الإصابات في روسيا. كما أدت، بحسب السلطات، إلى انخفاض معدل الوفيات في البلاد: أكثر من 2500 وفاة، على الرغم من أن البعض يشككون بصحة هذه الحصيلة.

ويمكن للروس إجراء الفحص في المختبر أو في العمل أو في المنزل، بفضل تعدد الأنظمة الموضوعة، حتى إن عملاق الانترنت الروسي ياندكس اقترح تقديم الخدمة مجانا في المنزل لفترة طويلة قبل أن يضع حدا لها، أمام وفرة العروض الأخرى.

اختبار خلال 30 دقيقة

أشار الأخصائي في "جيموتيست" ديميتري غوردييف إلى أنه "كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتم فحصهم، أصبح من الأسهل احتواء الوباء وتقليل حجم الخسائر التي تلحق بالاقتصاد وارتفاع فرص اتخاذ الإجراءات المناسبة".

وإذ مددت بلدية موسكو تدابير العزل لغاية مايو، فقد أعيد العمل في ورش البناء والصناعات في العاصمة. وفي عدة مناطق في البلاد، عادت الحياة إلى مجراها الطبيعي تقريبا. كما سيستأنف دوري كرة القدم في نهاية يونيو.

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وكان مخبر "جيموتيست"، الذي يملك فروعا في جميع أنحاء موسكو، يعمل في مجال إجراء اختبارات طبية تقليدية قبل الوباء. وأتاح استلام تلك الفروع اختبارات "عالية الموثوقية" من مركز فيكتور للأبحاث بتوجيه جزء من نشاطها بسرعة نحو فحص فيروس كورونا المستجد.

تجري مختبرات "جيموتيست" الآن 9 آلاف فحص يوميا، تظهر النتيجة في غضون ثلاثة أيام. وفي ضواحي موسكو، تسعى الشركة الناشئة "سيستيما-بيوتيك"، التابعة لشركة " ا ف كي سيستيما" الروسية القابضة، إلى تسهيل الفحص الجماعي للسكان بشكل كبير.

وتفخر الشركة بتمكنها من تطوير نظام الفحص السريع الذي يكشف احتمال الإصابة بوباء كوفيد-19 بغضون ثلاثين دقيقة، بوساطة معدات يمكن نقلها في حقيبة طبية كلاسيكية، وفقط بنحو ثلاثين موظفا، ومختبر تم تجهيزه على عجل في مبنى مستشفى غير مستخدم حتى الآن.

يسمح هذا الاختبار بالكشف عن وجود خلل صحي لدى المريض الذي يُطلب منه بعد ذلك الخضوع لفحص أوسع في المختبر. وأشار مدير الشركة دميتري موردفينتسيف إلى أن "الهدف هو توزيع دفق الأشخاص الراغبين في الفحص لتجنب الضغط الزائد على المختبرات، حيث الاختبارات فعالة للغاية ولكنها معقدة".

لا يتطلب إجراء الاختبار السريع المقترح إنشاء مختبر أو موظفين مؤهلين. ويأمل موردفينتسيف بالتمكن من إنتاج نحو مليوني فحص في الشهر توضع بخدمة المستشفيات والشركة الكبرى، مع بدء العمل في هذه الخدمة في يونيو.

واوضح "يجب إجراء الفحص الشامل للسكان بأساليب بسيطة، وهذا هو سبب تطوير هذا الاختبار". وأطلقت موسكو الجمعة، إضافة إلى حملة الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حملة اختبارات أخرى واسعة النطاق لتحديد وجود الأجسام المضادة لدى السكان لدراسة التطور المحتمل لـ "المناعة الجماعية". وسيتم سحب العينات من 70 ألف شخص بشكل عشوائي كل ثلاثة أيام، في عملية "فريدة في العالم" بحجمها، بحسب السلطات.



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