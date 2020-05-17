شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يطالب الحكومة بحل مشكلة وقف بعض حصص الاستيراد لأبناء وتجار بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، الحكومة بحل مشكلة إلغاء تراخيص بعض الحصص الاستيرادية الخاصة بعدد من التجار بمحافظة بورسعيد، مؤكدا أن هذه الأزمة تضر قطاعا كبيرا من أبناء بورسعيد، لافتا إلى أن التجار أصحاب الحصص الاستيرادية كانوا قد تقدموا بطلبات لتجديد هذه التراخيص، إلا أنهم فوجئوا بإيقاف تراخيصهم دون سند فى هذا الشأن.

من جانبه، وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة بأن تتجاوب مع هذا الطلب لحل هذه المشكلة لأنها تهم أبناء بورسعيد، وقال "وهدان"، خلال الجلسة: "عندنا مشكلة فى بورسعيد، فى ظل الظروف الموجودة، فبورسعيد منطقة حرة وتشتغل بالتجارة، منذ سنوات طويلة بعد تجديد البطاقات الاستيرادية للتجار وتحصيل التأمينات والضرائب بعدها بشهرين تم إيقاف بعض الحصص السنوية، مما أدى إلى مشكلة وأعباء كبيرة، وعندما تعرضنا لهذه المسألة فوجئنا أن هناك خلاف على أن الحصة لأبناء بورسعيد، وقالوا هنحلها، ونخلى بورسعيد ومنطقة القناة، وفوجئنا أنهم طالبين أمور صعبة جدا، ووطلبات تعجيزية وغير منطقية، ومنذ شهر بورسعيد تستغيث، والمساواة فى الظلم عدل".

وتابع وكيل مجلس النواب: "تم التنفيذ على الفئة الأقل، رغم أنها الفئة الأولى، المشكلة إن زمان كانت الطفل يتولد فى مستشفى بمحافظة أخرى ويتسجل فيها لكنه من أبناء بورسعيد وعايش فيها وأهله موجوجدين فيها، هل محتاج جواز عشان يدخل بورسعيد، بورسعيد محافظة مصرية ورئيسها هو الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس وزرائها هو الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، كل الأمور دى عاملة أزمة للناس، ونحن نستغيث بالرئيس السيسى، اتظلمنا السنوات السابقة ولم نرى حقنا إلا فى عهد الرئيس السيسى من تطوير اهتمام بالتنمية".

Advertisements

واستكمل سليمان وهدان: "فى ظل الظروف الموجودة، الموضوع يحتاج الدراسة بشكل موضوعى"، وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس: "أتمنى أن تتجاوب الحكومة مع هذا الطلب الذى يهم كل سكان بورسعيد".

وبعد بدء المجلس فى مناقشة مشروع قانون البنك المركزى، طلب بعض النواب إلقاء بيانات عاجلة أسوة بسليمان وهدان، ليرد رئيس المجلس: "بعد بدء أعمال الجلسة لائحيا توقفت البيانات العاجلة، وما تحدث بشأن الوكيل سليمان وهدان قضية عامة وليس بيانا عاجلا".