شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان : من يشعر بأى أعراض كورونا يلتزم منزله وهنقوله متشكرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من أعضاء البرلمان، أن يراعوا المسافات الآمنة والتباعد فى القاعة خلال انعقاد الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذى تواجهه الدولة بإجراءات احترازية ووقائية.

وقال "عبد العال"، للنواب فى بداية الجلسة: "أرجو أن تراعوا المسافات الآمنة، من يشعر بأى إرهاق أو ارتفاع فى درجة الحرارة أو أى أعراض أخرى عليه أن يلتزم منزله، وأنا والأعضاء كلهم هنقوله متشكرين جدا".

Advertisements

واستطرد رئيس مجلس النواب، قائلا: "دى حاجات يجب أن نلتزم بها التزام زى ما بيقول الكتاب".

وتشهد الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، مناقشة 4 مشروعات قوانين في ضوء تقارير اللجان النوعية المختصة، علاوة عن أخذ الرأي النهائي علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنه 1958 في شأن الأحتياجات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، و8 اتفاقيات، ونظر 28 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد مناقشتهم، و62 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مكثفة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لاسيما بعد ثبوت إصابة النائبة شيرين فراج وعزلها بمستشفي القصر العيني.