شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نواب العدالة والتنمية: اردوغان نبى وفيه صفات الله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحب الرئيس التركى رجب أردوغان دائما أن يقرب منه المهرجين والمنافقين مثل محمود متينر، الصحفى والعضو بحزب العدالة والتنمية، والذى كتب مقالا قال فيه أن أردوغان نموذج للأنبياء.ودافع متينر على النظام الجمهورى ووصف البرلماني بـ"عديم الفائدة".
لم تكن هذه التصريحات هي الأولى من نوعها في تركيا بخصوص أردوغان. فقد قال قيادى بحزب الحركة الديمقراطية في وقت سابق أن " لو لم يكن النبى محمد هو آخر الرسل ولو كان سيأتى بعده رسول آخر لكان هو رجب أردوغان".
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