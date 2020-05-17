شكرا لقرائتكم خبر عن الإماراتى إبراهيم بهزاد: "الاختيار" عمل فنى أبرز بطولات الجيش المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المدون الإماراتى الشهير إبراهيم بهزاد، بمسلسل الاختيار، مؤكدا أنه يجسد فى كل حلقة له ملحمة بطولية تستحق أن يتم إبرازها، وأنه عمل فنى راقى وضح الكثير من الأمور وبطولات وتضحيات الجيش المصرى، حيث قال بهزاد عبر صفحته الرسمية فيس بوك: "مسلسل ⁧‫الاختيار‬⁩ في كل حلقة ملحمة بطولية تستحق ان يتم إبرازها أكثر فأكثر، مسلسل يجعلك بعد كل حلقة ترجع تبحث عن الاخبار و التقارير السابقة عن الأحداث و الشخصيات التي تشاهدها".

‏وتابع بهزاد قائلا: "عمل فني راقي جداً يوضح الكثير من الأمور و يُبرز دور الجيش المصري و تضحياته و بطولاته بكل فخر ".

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حالة من النجاح يحققها مسلسل "الاختيار" مع عرض حلقاته يومياً منذ بداية شهر رمضان، خاصة مع كشفه العديد من الحقائق الذى يسلط الضوء عليها حلقة تلو الأخرى، وآخرها ما حدث خلال الحلقة الماضية حينما تعرض لقصة الشيخ حسان الذى دفع حياته ثمن لحب وطنه ومساعدة جيش بلاده في التخلص من التكفيرين والتصدي لهم بكل قوته، ومع انتهاء الحلقة مباشرة جاء مسلسل "الاختيار" كالعادة وسط أهم التريندات علي موقع تويتر، حيث تفاعل مغردو تويتر مع الحلقة علي طريقتهم الخاصة من خلال نشر مجموعة من الصور لبطل الحكاية الحقيقي، بالإضافة إلي كتابة تعليقات من عينة الجمل الذى قالها أثناء الحلقة. كما تفاعل قطاع كبير من مشاهدي المسلسل مع الحلقة من خلال الثناء علي عملية القصاص الذى نفذتها الكتيبة 103 بقياد القائد أحمد المنسي، وسرعة ردهم علي قتلهم للشيخ، إلي جانب وقوف بدو سيناء بجانب الجيش جنباً إلي جنب أمام التكفيريين.







