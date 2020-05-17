شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هالة أبو السعد تخضع للعزل المنزلى بسبب إصابة حارس العقار بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إنها تخضع للعزل الذاتى فى منزلها منذ عشرة أيام، بسبب إصابة أحد أفراد الأمن بالعمارة التى تقيم بها بفيروس كورونا.

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وأضافت النائبة "أبو السعد"، قائلة: "الحمد لله الأمور بخير، أنا وجميع أفراد أسرتى، ولا يوجد أى أعراض وباقى يومين وتنتهى مدة العزل"، مشيرة إلى أنها لم تات الجلسات الأخيرة للمجلس والتى حضرتها النائبة شرين فراج التى أصيبت بفيروس كوونا وتخضع للعلاج بمستشفى العزل بالقصر العينى الفرنساوى.