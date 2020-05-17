شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة لإعادة المواليد المحذوفين لبطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين ووزير الإنتاج الحربى، بشأن نظام تسجيل المواليد في بطاقات التموين، وأوضح فؤاد، أنه تلقى العديد من شكاوى المواطنين بسبب تأخر إضافة المواليد المحذوفين من بطاقات التموين بعد قبول طلب التعديل والإضافة، فهناك العديد من المواطنين فوجئوا عند صرف السلع التموينية بحذف بعض المواليد من على بطاقات التموين دون سبب واضح.

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واستكمل فؤاد، أن هذه الأهالى عند توجههم إلى إدارات التموين لمعرفة السبب علموا أن سبب الحذف تقني من قبل النظام الخاص بصرف التموين، فقاموا بعمل تظلمات وطلبات تعديل لإضافة هؤلاء المواليد المحذوفين بسبب المشكلة التقنية، وبالفعل تم قبول طلبات التعديل الخاصة بهم ، إلا أنه وإلى وقتنا هذا لم يتم تفعيل هذه الطلبات على السيستم الخاص بصرف التموين.

وأوضح فؤاد، أن هذا الأمر تسبب فى حرمان المحذوفين من صرف نقاط التموين، لافتا إلى أنه نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن في ظل الوضع الراهن ، وسعي الدولة لتخفيف الآثار الإقتصادية لهذه الأزمة على المواطن ، فمن الضرورى سرعة النظر في وضع هؤلاء الأسر الذين فقدوا بعض المواليد من على بطاقاتهم التموينية وسرعة تفعيل طلبات الإضافة التي تمت الموافقة عليها.