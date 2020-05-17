محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح: شهد مستشفى الباجور المخصص للعزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا في محافظة المنوفية، إجراء أول عملية ولادة قيصرية لمصابة بفيروس كورونا المستجد. أكد أحد أفراد الفريق الطبي الذي تولى عملية الولادة القيصرية، أن حالة الأم والطفل مستقرة وأن العملية استغرقت قرابة الساعة والنصف. وأوضح المصدر أنه جرى سحب عينات من المولود لمعرفة إصابته بفيروس كورونا المستجد من عدمه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول ولادة قيصرية لمصابة بفيروس كورونا في مستشفى "عزل الباجور" -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.