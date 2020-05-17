لليوم الثاني.. موجة الطقس السيئ تضرب سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد :
تشهد مدن ومراكز محافظة سوهاج، موجة من الطقس السيئ، لليوم الثاني على التوالي، مصحوبة بنشاط للرياح المحملة بالأتربة، صاحبها ارتفاع نسبي في درجة حرارة الجو وانخفاض مستوى الرؤية.
كما شهدت غالبية مدن ومراكز محافظة سوهاج سقوط أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، خاصة على المراكز والقرى المتاخمة للجبال وتحديدًا سلاسل جبال البحر الأحمر بمراكز ساقلته وأخميم ودار السلام.
من جانبه أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى
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