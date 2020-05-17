جامعة الأزهر تنفي وفاة طبيبة بمستشفى الزهراء بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف على المستشفيات، إن ما نشرته بعض المواقع الإخبارية حول وفاة طبيبة بمستشفى الزهراء بالعباسية، التابع لكلية طب البنات بالقاهرة، لا أساس له من الصحة.

وأضاف صديق في تصريحات لمصراوي، الأحد، أن الأخبار المتداولة خاصة بكريمة الدكتور محمد عبدالسميع رئيس قسم النساء والتوليد بطب الأزهر بأسيوط، ولا تعمل بمستشفى الزهراء، وتوفيت بطريقة طبيعية، وليس بكورونا.

وحول الأوضاع في مستشفى الزهراء، قال صديق إنه تم تعقيم المستشفى أمس السبت، وتقوم شركة النظافة اليوم الأحد، بإزالة أي مخلفات توجد بها، تجنبا لعدم حدوث أي عدوى.

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وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أنه سيزور مستشفى الزهراء غدا، لمتابعة آخر ما توصلت إليه أعمال التطهير والتعقيم، تمهيدا لإعادة افتتاحها أمام الجمهور.

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