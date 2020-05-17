قطر تسجل 1632 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأحد، تسجيل 1632 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 32,604 إصابات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر العدد عند 15 حالة، مشيرة إلى تسجيل 582 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 4370 حالة .

ولفت البيان إلى فحص 4866 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى157,570.