36 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا

محمد اسماعيل - القاهرة - صوفيا- (أ ش أ):

سجلت بلغاريا اليوم الأحد 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليبلغ إجمالي عدد المصابين 2211 مصابا.

وذكرت وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية أن إجمالي عدد الحالات النشطة وصل إلى 1505 حالات، فيما يشكل الأطفال حوالي 6٪ من المرضى.. ومن الطواقم الطبية أصيب 240 شخصا بفيروس كورونا، وهو ما يمثل 11 ٪ من المصابين.

وأوضحت الوكالة أن نسبة المتعافين من المرض بلغت 25٪ من جملة المصابين، حيث بلغ عددهم 598 شخصا.. بينما بلغ إجمالي عدد المتوفين جراء كورونا 108 أشخاص.

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