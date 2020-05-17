EG بنك يستثمر 650 ألف دولار في تطبيق "شهري" للشراء والدفع بالتقسيط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال البنك المصري الخليجي "EG"بنك إنه استثمر مبلغ 650 ألف دولار في تطبيق شهري كرأسمال أولي من خلال الذراع الاستثماري للبنك وذلك استكمالا لرؤية البنك التي تركز على دعم رواد الأعمال من الشباب.

وأضاف البنك في بيان صحفي اليوم الأحد أن تطبيق "شهري" يوفر حلولا تمويلية للأفراد بنظام "اشتري الآن وادفع لاحقًا".

ويمكن لمستخدمي شهري التقدم بطلب للحصول على حد ائتماني وشراء آلاف المنتجات عبر الإنترنت، ثم الدفع لاحقًا بأقساط شهرية سهلة، وفقًا للبيان.

Advertisements

وقال محمد محيي الدين، العضو المنتدب لشركة إجيبشان جلف القابضة للاستثمارات المالية، الذراع الاستثماري للبنك المصري الخليجي "EG"بنك، إن فرص النمو الواعدة التي يتمتع بها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يدفعنا للبحث عن فرص استثمارية جيدة في هذا القطاع، تقدم حلولًا مبتكرة قائمة على استخدام التكنولوجيا الرقمية.

وأضاف أن تطبيق شهري الذي يمول شراء الأفراد للمنتجات في تجربة بسيطة وسهلة تماشيا مع هذا التوجه، مشيرًا إلى أن البنك يسعى إلى التركيز على الشباب ودعم ريادة الأعمال والابتكار.

وقال الرئيس التنفيذي لتطبيق شهري شريف الرقباوي، في البيان إن التطبيق لاقى إقبالا غير مسبوق بنسبة نمو بلغت أكثر من 100% شهريا، مشيرًا إلى أن أكبر شريحة لعملائنا بمصر هم العملاء خارج النظام المصرفي الرسمي ولذلك نسعى من خلال التطبيق إلى تلبية احتياجاتهم التمويلية وتوفير حلول مبتكرة وسهلة.