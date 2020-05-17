الكويت تسمح للعمالة الوافدة المقيمة بتجديد إقاماتهم المنتهية

أكد المستشار العمالي بالكويت، أحمد أبراهيم، أن وزير الداخلية، نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، أصدر قرارًا جديدًا يسمح للعمالة الوافدة المقيمة في الدولة بتجديد إقاماتهم المنتهية، ولم يتمكنوا من تجديدها بسبب الظروف التي فرضها انتشار وباء كورونا.
خص القرار العمالة الوافدة التي انتهت إقاماتها منذ 1 يناير 2020 وحتى الآن، حتى ولو كانت موجودة خارج دولة الكويت، بشرط أن يبدي رغبته في منحه الإقامة ومستعد لدفع الغرامة المقررة من دون إحالتهإلى جهات التحقيق متى توافرت فيه الشروط المقررة لذلك.
وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تلقى تقريرًا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.
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