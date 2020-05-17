ادراج أبو طلال الحمراني ضمن قائمة ترقب الوصول إلى السعودية

أعلن الدكتور ماجد الدسيماني المتحدث باسم النيابة العامة السعودية، عن إدراج اسم أبو طلال الحمراني ضمن قائمة ترقب الوصول للمملكة العربية السعودية، من قبل النيابة العامة، بعد اتهمه بأنه يقوم بترويج بعد من الأخبار الخاطئة وذلك في قضية خاطفة الدمام.
وأكد أن هذة الخطوة من أجل التمكن من القبض عليه عند وصوله إلىلأراضي السعودية بشأن التحقيق معه فيما تم نسبه إليه من ترويج الشائعات وتعمل النيابة على تجهيز ملف خاص بالتهم حتى يتم تقديمه للانتربول الدولي للقبض عليه وتسليمه للمملكة.
من جانبه علق الصحفي أبو طلال الحمراني بشأن قرار النيابة العامة السعودية بأن القانون فيالمملكة يكون موضع احترامي والتزامي وامتثالي إن لزم الأمر ويكون ذلك من خلال الرد على الاتهامات من شخص يمثل جهة حكومية له بعض من الطرق القانونية.
حتى وإن كان يعنيني بشكل شخصي ولا يتم التطرق لها خلال وسائل التواصل الحكومي كما أن لدي ممثل قانوني سيتولى هذا الأمر حسب الاختصاص، ويذكر أن قضية خاطفة الدمام قد شغلت الرأي العام السعودي وذلك بعد أن تم إلقاء الشرطة القبض عليها.
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