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العثور على سفير الصين في إسرائيل ميتًا داخل منزله

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 عثرت السلطات الإسرائيلية على السفير الصيني لدى إسرائيل دو وي، ميتًا داخل منزله، حسبما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد.

 ذكرت صحيفة "هآرتس" أن دو (58 عامًا) عثر عليه جثة هامدة في شقته بإحدى ضواحي تل

أبيب، بعد نحو 3 أشهر من تعيينه في منصبه.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقًا في الحادث.

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والسفير من مواليد مقاطعة شاندونغ شرقي الصين عام 1962،

وهو حاصل على درجة الماجستير في القانون.

وبدأ دو عمله الدبلوماسي في الخارجية الصينية عام 1989، وتولى مهام في إدارات عدة مثل إدارة الاتحاد السوفيتي السابق وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.

وشغل أيضا مهام دبلوماسية خارج الصين في دول مثل إستونيا وأوكرانيا، وفي فبراير 2020 أصبح السفير الصيني لدى إسرائيل.

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