كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قطر تسجل 1642 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، تسجيل 1642 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وسجلت السلطات الصحية في قطر، أمس السبت 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يتجاوز 30 ألفا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وزارة الصحة العامة القطرية، أعلنت عن تسجيل 1153 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما أكدت الفحوص الطبية تماثل 190 حالة للشفاء.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان لها، أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 29425 حالة، موضحة أن الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقًا.

وأضافت أنه تم أيضًا تسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة، وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابعة للوزارة الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات.

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وأشارت إلى أن حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين ارتفعت نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم الذين كانوا قد أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية.

وأوضحت أنه تم إدخال الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة، حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب وضعية كل حالة.

وفي سياق آخر، أثار الإفراج عن الرهينة الإيطالية "سيلفيا رومانو" التي اختطفت أواخر عام 2018 من دار للأيتام في كينيا من قبل تنظيم "حركة الشباب" الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة، التساؤل حول دور قطر في التعامل مع الإرهابيين وتمويلهم.

كشفت وسائل الإعلام الإيطالية عن دور لعبته قطر في التسوية بين "حركة الشباب" والسلطات الإيطالية للإفراج عن الرهينة تحرير "سيلفيا رومانو" يعيد مشهد تحرير الرهائن القطريين الذين اختطفتهم تنظيمات إرهابية في العراق وأفرجت عنهم قطر بعد دفعها أكثر من مليار دولار أمريكي كـ "أكبر فدية في التاريخ"، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.

كما توسطت قطر لإطلاق سراح الصحفي الياباني "جومبي ياسودا" الذي احتجزه تنظيم "جبهة النصرة" في إدلب السورية عام 2018.

عمليات تحرير الرهائن من أيدي التنظيمات الإرهابية تسلط الضوء على الصلات القوية بين قطر والتنظيمات الإرهابية وقدرتها على التفاوض معهم وتؤكد ما تنفيه قطر من علاقاتها بالجماعات والتنظيمات الإرهابية.