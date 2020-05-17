كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في سلطنة عمان، اليوم اأحد، تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وزارة الصحة العمانية، قد سجلت 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 4341.

كما سجلت وزارة الصحة في سلطنة عمان، 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يصل إلى 3721..

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، في وقت سابق تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما وصل إجمالي الوفيات 10، وعدد المتعافين إلى 364.

واتخذت السلطات العمانية، إجراءات صارمة في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا، حيث عزلت العاصمة مسقط كلياً عن المحافظات الأخرى حتى 22 إبريل، ومنع الدخول إليها والخروج منها باستثناء المواد التموينية والأطقم الطبية.

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وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.