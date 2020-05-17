كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مصادر: الرئيس الأفغاني ومنافسه قريب من صفقة تقاسم السلطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الرئيس الأفغاني، أشرف غني، ومنافسه في انتخابات رئاسية متنازع عليها، عبد الله عبد الله، من إتمام صفقة لتقاسم السلطة لإنهاء الجمود السياسي الذي أعاق التقدم نحو السلام، حسبما كشف ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر لوكالة "رويترز".

وقالت مصادر رفيعة في كلا المعسكرين، إن مسودة الاتفاقية تتصور أن يقود عبدالله عملية السلام مع حركة طالبان المتمردة بينما يقود غني البلاد كرئيس.

وأضافت المصادر، أن المناقشات حول بعض المناصب الرئيسية لا تزال جارية، ولكن إذا تم التوصل إلى اتفاق، يمكن التوقيع على الاتفاق في وقت مبكر بعد ظهر الأحد.

وقال أحد المصادر: "بشكل عام، توصل الفريقان إلى اتفاق بناء على حصتهما بنسبة 50٪ في الحكومة. الشيء الذي لا يزال قيد المناقشة في الوقت الحالي هو حول أي وزارة يجب أن تذهب لمن".

وأكدت مصادر، أن "عبد الله" يريد السيطرة على حقيبة رئيسية مثل المالية أو الشؤون الخارجية، وبينما لم يوافق "غني" على ذلك، فإنه يمكن أن يعرض السيطرة على وزارة الداخلية.

وقد اعترض "عبد الله" على نتائج انتخابات سبتمبر، وأعلن تشكيل حكومة موازية في وقت سابق من هذا العام، مما قوض إدارة غني في وقت كانت الولايات المتحدة تحاول دفع عملية سلام مع "طالبان" لإنهاء حرب أفغانستان التي استمرت 19 عامًا.

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وهددت واشنطن، المحبطة من المأزق المتزايد بين الرجلين، حتى بعد أن سافر وزير الخارجية مايك بومبيو إلى كابول للتوسط، بتخفيض المساعدات بمقدار مليار دولار إذا لم يستطع الرجال الاتفاق.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الاتفاقية، إذا تم التوصل إليها، ستؤدي إلى إعادة المساعدات، لكنها تأتي في الوقت الذي تواجه فيه أفغانستان ضغوطًا مالية متزايدة، مع انخفاض عائدات الضرائب وتوقع تعهدات المساعدات الخارجية المستحقة هذا العام.

ويقول المسؤولون، إن التوصل إلى اتفاق بين "غني" و"عبد الله" أمر حاسم لبدء محادثات السلام، حيث يمثل معسكر عبد الله الكثير من شمال غرب البلاد.

لكن المحادثات تواجه عددًا من التحديات الصارمة، حيث يزداد العنف في البلاد ويؤدي الهجوم المروع على جناح الولادة في كابول هذا الأسبوع إلى دفع "غني" إلى تحويل الجيش إلى موقف "هجومي" ضد الجماعات المتمردة.

وتنفي "طالبان" ضلوعها في الهجوم، لكن الحكومة ظلت متشككة وغاضبة من هجمات طالبان المستمرة ضد الجيش الأفغاني، مما أثار الزخم لمحادثات السلام، التي كان من المقرر أن تبدأ في مارس.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد، يوم الجمعة، إن موعدًا جديدًا لمحادثات السلام بين الأفغان قيد المناقشة وسيسافر قريبًا إلى المنطقة ويحاول تشجيع الحد من العنف.