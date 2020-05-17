كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الكويتية تعلن شفاء 250 حالة من فيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، شفاء 250 حالة من فيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 4093، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد رصدت 885 حالة جديدة مصابة بـ "كوفيد 19"، و8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الجمعة: "تم تسجيل 885 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12860، وتسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات 96".

ولفت البيان إلى أن عدد الحالات المصابة التي تتلقى العلاج بالمستشفيات 9124 حالة، من بينها 190 في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات.

وتم تسجيل 189 حالة تعافي من الفيروس، ليصبح إجمالي المتعافين 3640 شخصا.

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وتشيرالبيانات إلى تراجع طفيف في معدلات الإصابة اليومية عند 885 مقارنة مع 947 حالة جديدة سجلتها الكويت.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,466 مليون إصابة، بينهم أكثر من 299 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,678 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين.

كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

