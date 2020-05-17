كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حريق ضخم في أهم المزارات الدينية اليهودية في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت الشرطة الإيرانية، اليوم الأحد، تحقيقًا في حادث حريق جزئي يحتمل أن يكون متعمدا، في "مقبرة إستر ومردخاي" اليهودية في مدينة همدان غربي إيران.

وأكد المدعي العام في مدينة همدان، حسن خانجاني، أن الشرطة تتابع الملف لكنها لم تتوصل إلى أي نتيجة، مضيفا أنه لم يعتقل أي شخص حتى اليوم.

وقال المدعي العام في مدينة همدان، حسن خانجاني ، إن القضاء يحقق في حريق مقبرة إستر ومردخاي، مشيرا إلى أن تفاصيل الحادث لم تتضح بعد.

وقد أفاد موقع نادي المراسلين الشباب التابع للتلفزيون الرسمي، بأن شخصا حاول التسلل إلى المقبرة من بنك مجاور، لتنفيذ إجراءات سرية، إلا أنه لم ينجح.

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وأشارمدير منظمة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في مدينة همدان، علي مالمير، إلى أن المبنى المجاور لمرقد إستر ومردخاي تعرض لحريق جزئي، مضيفُا أن أسلاك الكهرباء والسجاد في المبنى المجاور للمرقد، قد تعرضت لأضرار، مؤكدا عدم احتراق أي من أقسام المقبرة الرئيسية.

وكانت المقبرة تعرضت لتهديدات بالتدمير في ديسمبر 2010، حين تجمع عدد من طلاب جامعة أبو علي سينا في مدينة همدان داخل المقبرة، وهددوا بتدميرها في حال تعرض المسجد الأقصى لأي أضرار.

ويذكر أن مقبرة إستر ومردخاي تعتبرمن أهم المزارات الدينية اليهودية في إيران والعالم، وتضم رفاة إستر الزوجة اليهودية للملك خشاريار أحد ملوك الفرس، وابن عمها مردخاي، وهي من أقنعت الملك الفارسي بالسماح لليهود بالعيش بحرية في إيران في ذلك الوقت، نحو 500 عام قبل الميلاد.