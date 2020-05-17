كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تايلاند تمدد الحظر على جميع الرحلات الدولية حتى 30 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيتعين على المسافرين الباحثين عن الراحة على شواطئ تايلاند الانتظار، حيث أعلنت البلاد تمديد حظرها على الرحلات الجوية الدولية، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

وقالت هيئة الطيران المدني في بيان صحفي إن الحظر قد تم مده حتى 30 يونيو، حيث تواصل البلاد منع انتشار الفيروس.

لا ينطبق الحظر على الطائرات الحكومية أو العسكرية، والهبوط الاضطراري، والهبوط الفني دون النزول، والمساعدات الإنسانية، والرحلات الطبية والإغاثية، ورحلات العودة إلى الوطن ورحلات الشحن.

ويأتي ذلك مع تضاؤل الحالات في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا. تم تأكيد ثلاث حالات اصابة بالفيروس التاجى فى تايلاند، اليوم الاحد، ليصل اجمالى عدد الحالات المؤكدة الى 3028.

ومن بينهم، توفي 56 شخصًا، وتعافى 2856 شخصًا، و116 يتلقون العلاج في المستشفيات. ولم ترد انباء عن وفيات جديدة يوم الاحد.

