كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تسخر مخرجات الذكاء الاصطناعي لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حلت دولة الإمارات، في مقدمة دول العالم التي نجحت في تسخير مخرجات الذكاء الاصطناعي لتعزيز إجراءات مكافحة فيروس كورونا "كوفيد 19".

وكشف تقرير صادر عن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، والذي حمل عنوان " نظرة عامة: استخدام التكنولوجيا في أزمة فيروس كورونا المستجد".. أن نجاح الإمارات جاء نتيجة لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة في مجال شبكات الاتصال ونظم المعلومات الذكية.

وأكد التقرير، أن حلول الذكاء الاصطناعي أسهمت في رفع كفاءة الإجراءات الوقائية من الفيروس في العديد من الدول ومنها دولة الإمارات التي استخدمت على نطاق واسع نظام الكاميرات الحرارية لقياس حرارة الأجسام، واستعانت بالروبوتات وطائرات "الدرونز" في عمليات التعقيم.

وأوضح التقرير: إلى جانب تطبيق تقنيات الطباعة الثلاثية لإنتاج الأقنعة الواقية، وغيرها من الإجراءات التي تم تنفيذها بالاعتماد على مخرجات الذكاء الاصطناعي.

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وقد فقد أظهرت أزمة "كوفيد 19" أهمية انتشار الذكاء الاصطناعي بشكل واسع في شتى المجالات وشتى دول العالم، بحسب التقرير الصادر عن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة.

كما أظهرت الأزمة، أهمية أدوار واستخدامات البيانات الضخمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة كإنترنت الأشياء والبلوكشين، وكيفية تعزيزها للقدرة على ابتكار الحلول للتغلب على المشكلات والصعوبات التي تواجه الحكومات والمنظمات والمؤسسات أثناء الأزمات.

وقال التقرير، أن الأزمة أتاحت فرصة لاكتساب فهم أعمق لدور الذكاء الاصطناعي ورؤية إمكانياته، مما يصوب النظرة تجاه تداخله مع حياة البشر، ويساعد في التخطيط لاستغلالها والاستفادة القصوى من إمكانياته في خدمة البشرية وفتح آفاق اقتصادية جديدة عن طريقه، وتطوير مختلف المجالات بواسطته.

وكان التقرير، توقع أن تتجه الحكومات والشركات العملاقة بعد الأزمة إلى زيادة التركيز على استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في التنبؤ المسبق بحدوث الأوبئة، ومناطق انتشارها وفك شفرة الفيروسات الناقلة لها، والتنبؤ بأنواع اللقاحات المناسبة لمعالجتها.

كما توقع التقرير أن يتم تسخير الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر في خدمة البحوث والأغراض الطبية وتصميم أنظمة خبيرة لتشخيص الأمراض وتطوير عقاقير طبية جديدة.