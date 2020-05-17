كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تعلن تسجل 94 وفاة و9709 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي بأقل من عشرة آلاف حالة جديدة، مع تسجيل انخفاض ملموس في عدد الوفيات الجديدة.

ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، 9709 إصابات جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 9200 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة 281752، بما في ذلك 211748 حالة نشطة.

وسجلت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، في تقريرها اليومي، وفاة 94 مصابا بالفيروس التاجي في روسيا خلال اليوم الأخير (مقابل 119 وفاة أمس)، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 2631 حالة وفاة.

كما تماثل 4207 أشخاص للشفاء من كورونا في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المتعافين إلى 67373 شخصا.

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سجلت وزارة الصحة في روسيا، اليوم السبت، 9200 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى أكثر من 260 ألف، اليوم الجمعة، مما عزز مكانتها كدولة لديها ثاني أكبر عدد من الإصابات بعد الولايات المتحدة، عندما بدأت مدينة موسكو في تقديم اختبارات الأجسام المضادة المجانية.

وقالت قوة مكافحة الفيروس في روسيا، إن حصيلة الوفيات في روسيا ارتفعت بـ 113 بين عشية وضحاها لتصل إلى 2418، في حين قفزت حصيلة الحالات بمقدار 10598 لتصل إلى 262843، كما أوردت وكالة "رويترز".

وبدأت موسكو، مركز تفشي المرض في روسيا، اختبارًا جماعيًا للأجسام المضادة للسكان اليوم الجمعة لمحاولة تحديد أي جزء من السكان أصيب بالفعل والتعرف على المصابين دون أعراض.

ووعد سيرجي سوبيانين، عمدة بلدية موسكو، بإجراء أكثر من 200 ألف اختبار يوميًا بحلول نهاية مايو، وقال، إن البرنامج سيساعده في تحديد كيفية وموعد تخفيف إجراءات الإغلاق التي أجبرت العديد من الشركات على الإغلاق.