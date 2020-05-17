كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة عبرية: العثور على سفير الصين في إسرائيل ميتا داخل منزله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، نقلًا عن وسائل إعلام عبرية، بأن السلطات الإسرائيلية عثرت على السفير الصيني لديها دو وي، ميتا داخل منزله.

وكشفت صحيفة "هآرتس" أن دو (58 عاما) عثر عليه جثة هامدة في شقته بإحدى ضواحي تل أبيب، بعد نحو 3 أشهر من تعيينه في منصبه.

وعلى الفور فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

ويذكر أن السفير من مواليد مقاطعة شاندونغ شرقي الصين عام 1962، وهو حاصل على درجة الماجستير في القانون.

وكان السفير الصيني، بدأ عمله الدبلوماسي في الخارجية الصينية عام 1989، وتولى مهام في إدارات عدة مثل إدارة الاتحاد السوفيتي السابق وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.

Advertisements

كما شغل أيضا مهام دبلوماسية خارج الصين في دول مثل إستونيا وأوكرانيا، وفي فبراير 2020 أصبح السفير الصيني لدى إسرائيل.

وفي سياق آخر، سجلت وزارة الصحة في إسرائيل، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في حي "الثوري" العربي بالقدس الشرقية.

وأعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات في "الثوري" إلى 21 منذ بداية انتشار الفيروس، منها 16 إصابة نشطة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، حيث استقرت حصيلة الإصابات عند 548 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 426 حالة، أي بنسبة 77.7% من مجمل الإصابات المسجلة.

وقد أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل وفاتين جديدتين و23 إصابة إضافية بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 16529.