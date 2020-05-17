كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر انفجار ضخم يهز مدينة لوس أنجلوس الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، اليوم الأحد، إصابة نحو 10 من رجال الإطفاء أثناء محاولة إخماد حريق، وسط المدينة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بإن انفجارا هز المنطقة بسبب الحريق، أدى إلى إصابة رجال الإطفاء بشكل حرج.

وعلى الفور انتقل المئات من رجال الإطفاء إلى المنطقة لتقديم المساعدة ونقل المصابين.

وتم تقييم الحادث على أنه "حالة طوارئ كبرى"، كما وصل الأطباء إلى مكان الحادث لمساعدة المصابين.

وفي سياق آخر، قرر رئيس بلدية لوس أنجليس فرض وضع كمامة وقائية خارج المنزل، ويأتي ذلك مع سعي المدينة لاحتواء فيروس كورونا المستجد مع رفع الحجر تدريجياً.

وجاء القرار تزامناً مع تخفيف قيود أخرى في أكبر مدن ولاية كاليفورنيا، إذ سُمح للسكان بالعودة إلى العمل وممارسة الرياضة خارج المنزل واستئناف عدة أنشطة غير ضرورية.

وقال إريك غارسيتي مساء الأربعاء، إن وضع كمامة "متى كنا خارج المنزل سيخلق حماية مهمة للأشخاص الذين قد نختلط بهم، وهذا مهم في هذا المرحلة من تعاملنا مع الأزمة".

Advertisements

الاستثناء الوحيد من القرار يشمل الأطفال تحت سنّ الثانية والأشخاص المصابين ببعض الإعاقات.

ولم يكن وضع الكمامة إلزامياً في لوس انجليس إلاّ في المتاجر والنقل العام وبعض المؤسسات الخاصة.

وتمثل لوس أنجليس بؤرة وباء كورونا في كاليفورنيا، إذ سجلت أكثر من 34 ألف إصابة ونحو 1660 وفاة.

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العالم، اليوم الخميس، عتبة الـ300 ألف حالة.

وحتى مساء الخميس سجلت في العالم بشكل عام 4490131 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 301426 وفاة جراء المرض، ما يعادل 6.7% من عدد الحالات الإجمالي، ووصلت حالات الشفاء إلى 1689902، أي 37.6%.

وتعتبر الولايات المتحدة، الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بالفيروس، حيث رصدت 86040 حالة، كما تحتل المركز الأول من حيث حصيلة الإصابات بـ1441055 حالة.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية من حيث عدد ضحايا الجائحة بـ33614، وتأتي رابعة من حيث حصيلة الإصابات بـ233151 حالة.