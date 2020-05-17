كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر دول عربية تفرض حظرا شاملا إلى ما بعد عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت السلطات في العراق، اليوم الأحد، فرض حظر تجول شامل لمدة 8 أيام اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكشفت السلطات العراقية، أن الحظر يستمر بالأيام الأخيرة من شهر رمضان، وخلال أيام عطلة عيد الفطر.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 37 حالة.

وقالت الصحة العراقية، إنه تم فحص 3100 عينة في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للعينات التي فحصت منذ بداية تسجيل المرض في العراق 146594.

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وأشارت الصحة العراقية، إلى أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت 67 إصابة، السبت، موزعة كالتالي: بغداد الرصافة: 25، بغداد الكرخ: 25، مدينة الطب: 8، البصرة: 1، ميسان: 1، كركوك: 1، ذي قار: 5، نينوى: ".

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.