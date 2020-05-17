كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تبلغ عن خمس إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت لجنة الصحة الوطنية في بيان، اليوم الاحد، أن البر الرئيسي للصين اكد اصابة خمس حالات بكوفيد 19 في 16 مايو، انخفاضا من ثماني حالات في اليوم السابق، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وحالتان من الحالات الخمس المؤكدة قادمتان من الخارج، بينما تم نقل ثلاث حالات محليًا في مدينة جيلين شمال شرق الصين. ويبلغ عدد الحالات المؤكدة فى البر الرئيسى 82947 وعدد القتلى 4634.

ترتبط الحالات الثلاث المنقولة محليًا بمنطقة في مدينة جيلين تسمى فنغمان، والتي صنفها المسؤولون الصينيون كمنطقة عالية الخطورة لـ COVID-19.

تشمل الإجراءات المشددة للسيطرة على الأمراض في المنطقة السماح لشخص واحد فقط من العائلة بالخروج وشراء الضروريات اليومية كل يوم، وفقًا للنشرة الرسمية للمنطقة على WeChat.

تم نصح السكان بعدم مغادرة المدينة ويجب على أي شخص يحتاج إلى المغادرة تقديم نتيجة اختبار سلبية تم أخذها خلال الـ 48 ساعة السابقة. وقالت اللجنة إن عدد الحالات الصينية الجديدة غير المصحوبة بأعراض من الفيروس التاجي انخفض إلى 12 من 13.

