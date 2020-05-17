كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تحث على تعزيز الإمدادات الغذائية استعدادا لموجة كورونا ثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت الصين من الشركات التجارية ومصنعي الأغذية تعزيز مخزونات الحبوب والبذور الزيتية استعدادا لموجة ثانية محتملة لفيروس كورونا، حيث يثير تفاقم معدلات الإصابة في أماكن أخرى مخاوف بشأن خطوط الإمداد العالمية، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقالت ثلاثة مصادر تجارية لرويترز إنه تم حث كل من تجار الحبوب الذين تديرهم الدولة والقطاع الخاص، وكذلك منتجي المواد الغذائية على شراء كميات أكبر من فول الصويا وزيت الصويا والذرة خلال مكالمات مع وزارة التجارة الصينية في الأيام الأخيرة.

قال أحد كبار المتداولين في أحد مصانع الأغذية الرائدة في الصين، والذي كان على اتصال الأسبوع الماضي مع السلطات لمناقشة المشتريات "هناك احتمال انهيار خطوط أنابيب الإمداد بسبب عدوى الفيروسات التاجية. على سبيل المثال، قد يتم إغلاق ميناء المنشأ أو الوجهة ”

واضاف "لقد نصحونا بزيادة المخزونات، والحفاظ على الإمدادات أعلى مما لدينا عادة". مشيرا الي أن الأمور لا تبدو جيدة في البرازيل "، في إشارة إلى المورد الرئيسي لفول الصويا في الصين ومصدر رئيسي للحوم حيث تجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي تلك الموجودة في إسبانيا وإيطاليا.

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وقال مصدر ثان في الصين، أطلعه شخص حضر أحد الاجتماعات، أن وزارة التجارة الصينية اجتمعت مع بعض الشركات الحكومية يوم الثلاثاء لمناقشة كيفية ضمان الإمدادات خلال الوباء.

وأوضح المصدر "أحد المخاوف الرئيسية هو كيف يمكن أن يؤثر الوباء في أمريكا الجنوبية على إمدادات (الفول) إلى الصين."

ولم ترد وزارة التجارة الصينية على فاكس يطلب تعليقات على خطط زيادة مخزون الغذاء.