كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حصيلة ضحايا كورونا في المكسيك تتجاوز 5000 شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت وزارة الصحة المكسيكية عن 278 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس التاجي يوم السبت، مما يعني وفاة 5045 شخصًا ماتوا الآن بسبب مرض الكوفيد 19.

وأبلغت المكسيك يوم السبت عن 2112 حالة اصابة مؤكدة جديدة ليصل اجمالي عدد حالات الاصابة بالفيروس التاجي الى 47144.

سجلت حصيلة يوم السبت انخفاضا طفيفا في معدل الحالات الجديدة، بعد يومين من ظهور أكثر من 2400 حالة جديدة، وهو أعلى رقم يومي شهدته البلاد منذ الإبلاغ عن أول إصابات لها في 28 فبراير.

Advertisements

علي صعيد اخر، سجلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 1،467،884 اصابة بفيروس كورونا، كما توفي ما لا يقل عن 88754 شخص هناك نتيجة للفيروس.

يوم السبت، أبلغت جونز هوبكنز عن 256060 حالة جديدة و1224 حالة وفاة في الولايات المتحدة.

تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.

