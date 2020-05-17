كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أوباما ينتقد تعامل القيادة الأمريكية مع أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما انتقادات لاذعة لكيفية معالجة القادة الأمريكيين لوباء الفيروس التاجي خلال خطاب افتتاحي لحفلة مدرسية يوم السبت، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

لم يذكر أوباما خليفته الرئيس دونالد ترامب. لكن هدفه كان واضحا لأنه وصف رد فعل الولايات المتحدة تجاه الأزمة بأنه عشوائي بشكل مخيف.

قال أوباما: "كل هؤلاء البالغين الذين كنت تعتقد أنهم كانوا مسؤولين ويعرفون ماذا يفعلون، تبين أنهم لا يملكون جميع الإجابات". وتابع "الكثير منهم لا يطرحون الأسئلة الصحيحة. لذا، إذا كان العالم سيتحسن، فسيكون الأمر متروكًا لك ".

في تصريحات أدلى بها في وقت سابق، لم يشر أوباما مرة أخرى الي ترامب. لكن كان توبيخه لكيفية تعامل الرئيس الحالي مع أسوأ أزمة للصحة العامة واضحًا بشكل عام.

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واضاف "أكثر من أي شيء آخر، أدى هذا الوباء في النهاية إلى ازاحة الستار على فكرة أن العديد من الأشخاص المسؤولين يعرفون ما يفعلونه. وبعضهم لا يتظاهر حتى بأنه مسؤول ".

و تابع قائلا "افعل ما تعتقد أنه صحيح. القيام بما هو جيد، ما هو مريح، ما هو سهل. هكذا يفكر الأطفال الصغار. لسوء الحظ، لا يزال الكثير مما يدعون الكبار، بما في ذلك بعض الألقاب الفاخرة والوظائف المهمة، يفكرون بهذه الطريقة. وهذا هو سبب فساد الأمور ".

و اوضح أوباما إنه يأمل أن يقرر الخريجون أن يؤسسوا أنفسهم "بقيم تدوم. مثل العمل الجاد والمسؤولية والإنصاف والكرم واحترام الآخرين."

