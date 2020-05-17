كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نيبال تسجل أول حالة وفاة بسبب بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الصحة النيبالية في وقت متأخر من يوم السبت إن نيبال سجلت أول حالة وفاة لها بسبب فيروس كورونا ، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

وقالت الوزارة في بيان إن الضحية امرأة تبلغ من العمر 29 عاما من منطقة متاخمة للعاصمة كاتماندو.

تخضع النيبال لتأمين البلاد منذ 24 مارس، مع إغلاق الحدود مع كل من الهند والصين. حتى الآن، تم الإبلاغ عن 291 حالة إصابة بالفيروس التاجي في البلاد، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

علي صعيد اخر، شهدت الهند أكبر زيادة في الإصابات، حيث تم تسجيل 4998 حالة قياسية في الـ 24 ساعة الماضية.

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وبحسب وزارة الصحة ورعاية الأسرة، حتى صباح الأحد، كانت هناك 90927 حالة مؤكدة من الفيروسات التاجية بما في ذلك 2872 حالة وفاة. تم علاج ما لا يقل عن 30،152 مريضا. فقد قفزت الهند من 80.000 إلى 90.000 حالة مؤكدة في يومين فقط.

سجلت الهند الآن حالات اصابة بكورونا أكثر من البر الرئيسي للصين، حيث نشأ الوباء العالمي، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

البلدان في مراحل مختلفة للغاية من تفشي المرض. ولا تزال الهند مقفلة، وتقوم سلطات الصحة العامة هناك بتحديد مئات المرضى يوميًا، في حين يبدو أن الصين قامت بتسوية المنحنى. تسجل السلطات الصينية عددًا قليلًا فقط من الحالات الجديدة يوميًا في جميع أنحاء البلاد.

