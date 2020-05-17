كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز، فإن الولايات المتحدة لديها ما لا يقل عن 1،467،884 اصابة من حالات الفيروسات التاجية، كما توفي ما لا يقل عن 88754 شخص هناك نتيجة للفيروس.

يوم السبت، أبلغت جونز هوبكنز عن 256060 حالة جديدة و1224 حالة وفاة في الولايات المتحدة.

تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.

علي صعيد اخر، شهدت الهند أكبر زيادة في الإصابات، حيث تم تسجيل 4998 حالة قياسية في الـ 24 ساعة الماضية.

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وبحسب وزارة الصحة ورعاية الأسرة، حتى صباح الأحد، كانت هناك 90927 حالة مؤكدة من الفيروسات التاجية بما في ذلك 2872 حالة وفاة. تم علاج ما لا يقل عن 30،152 مريضا. فقد قفزت الهند من 80.000 إلى 90.000 حالة مؤكدة في يومين فقط.

سجلت الهند الآن حالات اصابة بكورونا أكثر من البر الرئيسي للصين، حيث نشأ الوباء العالمي، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

البلدان في مراحل مختلفة للغاية من تفشي المرض. ولا تزال الهند مقفلة، وتقوم سلطات الصحة العامة هناك بتحديد مئات المرضى يوميًا، في حين يبدو أن الصين قامت بتسوية المنحنى. تسجل السلطات الصينية عددًا قليلًا فقط من الحالات الجديدة يوميًا في جميع أنحاء البلاد.

