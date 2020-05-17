ليلة سوداء في سوق الأربعاء..سيارات الإسعاف تنقل أعدادا كبيرة من مخالطي مصابة بكورونا – فيديو

عاشت مدينة سوق الأربعاء، ليلة سوداء، أمس السبت، على دوي أصوات سيارات الإسعاف، وسيارات الشرطة، التي حلت بأعداد كبيرة، في مشهد غير مألوف في المدينة الهادئة.

وقالت مصادر محلية إن الأمر يتعلق بسيارات إسعاف حلت في أحد أحياء سوق الأربعاء، لنقل مخالطين لحالة، تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتعمل في أحد معامل مدينة القنيطرة.

وتداول نشطاء على شبكات ااتواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، توثق لمرور أعداد كبيرة من سيارات الإسعاف، وسيارات الشرطة، وهي تقطع أهم شوارع مدينة سوىق الأربعاء في اتجاه مدينة القنيطرة.

يذكر أن وزارة الصحة، منذ أيام، بدأت في ترصد فيروس كورونا في صفوف المخالطين للحالات المؤكدة، حيث يتم نقلهم إلى المستشفى، وإجراء فحص كورونا بالتحاليل المخبرية.