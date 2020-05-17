158 متعافيا من كورونا في 18 ساعة ولا وفيات جديدة في المغرب

لا زال المغرب يسجل يوميا، تزايدا في أعداد المتعافين من فيروس كورونا المستجد.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 158 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا المستجد.
إلى جانب المتعافين الجدد من الفيروس، لم تسجل أي وفيات جديدة بكورونا في البلاد خلال 18 ساعة الأخيرة، ليستقر عدد من فتك بهم الفيروس في المغرب في 192 حالة.
يشار إلى أن وزارة الصحة، تراهن على توسيع قاعدة الخاضعين للتحاليل المخبرية في صفوف المخالطين للحالات المؤكدة، من أجل كشف الفيروس في مراحل مبكرة.
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