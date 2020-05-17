عاجل..57 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة ترتفع إلى 6798

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وحسب آخر تحديث للوزارة، فقد تم تسجيل 48 حالة إصابة جديدة خلال 18 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 6798 حالة.

وحسب الحصيلة ذاتها، فإن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 3645 حالة، بعد تسجيل 158 حالة تعاف جديدة، فيما استقر عدد الوفيات في 192 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.