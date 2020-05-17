العثور على السفير الصيني لدى الاحتلال الإسرائيلي ميتاً في مقر إقامته

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنه تم العثور على السفير الصيني لدى الاحتلال دو وي، ميتاً داخل مقر إقامته في هرتسليا شمال تل أبيب.
وانتقلت الشرطة الإسرائيلية إلى مقر إقامة السفير الصيني، لكنها لم تصدر بعد أي بيان رسمي.
يذكر أن دو وي تولى منصبه كسفير للصين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في فبراير الماضي، وقد عمل سفيراً للصين سابقاً لدى أوكرانيا قبل ذلك، وهو متزوج ولديه ولد واحد، وعائلته لا تقيم معه في تل أبيب.
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