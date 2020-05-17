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صاعقة رعدية تقتل 3 من الإبل لمواطن في الحديدة (صورة)

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 17 مايو 2020

قتلت صاعقة رعدية أمس السبت إبلا لأحد المواطنين في محافظة الحديدة غربي اليمن.

 

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وقالت مصادر محلية إن صاعقة رعدية قتل 3 من الإبل لمواطن في قرية الكيدية بمديرية بيت الفقيه جنوبي الحديدة.

 

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