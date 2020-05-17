وفاة قيادي حوثي بفيروس "كورونا" في محافظة إب

الأحد 17 مايو 2020

أكدت مصادر طبية في محافظة إب، وفاة قيادي حوثي بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد ـ 19" في مستشفى جبلة العام.



وقالت المصادر إن القيادي الحوثي جميل الكحلاني المكنى بـ "أبو خليل" توفي امس السبت في مستشفى جبلة بعد أيام من إدخاله للعزل الصحي والمعالجة نتيجة إصابته بوباء "كورونا" "كوفيد ـ 19".

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وبحسب المصادر، يعمل القيادي الحوثي السلالي جميل الكحلاني، رئيساً للجنة الحشد ونائب المشرف العام للمليشيا بمديرية السياني جنوب محافظة إب.

وطبقا للمصادر فقد أصيب عدد من أفراد أسرة القيادي الكحلاني، في وقتٍ تحدثت عن إصابات أخرى بين قيادات حوثية خالطها القيادي الكحلاني وتخضع حاليا للحجر الصحي.

ولفتت المصادر الى ان المليشيات قامت بعملية رش وتعقيم لمنزل القيادي الحوثي الكحلاني والكائن في منطقة "مجرن" بمديرية السياني.