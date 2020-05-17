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الجيش الليبي يقصف موقعا للمليشيات قرب قاعدة الوطية الجوية

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يقصف موقعا للمليشيات قرب قاعدة الوطية الجوية والان مع التفاصيل

الأحد 17 مايو 2020

قال المكتب الإعلامي للكتيبة 134 حماية الوطية، الأحد، إن "وحدات الجيش الليبي المتمركزة في قاعدة الوطية الجوية شنت هجوم مباغة على منطقة العقربية التي تتخدها المليشيات الموالية لتركيا نقطة انطلاق لعملياتها".

 

وأضاف المكتب، أن قوات الجيش الوطني الليبي تمكنت من طرد المليشيات من العقربية، بالإضافة لتدمير منصات صواريخ متحركة نوع "جراد" جلبتها المليشيات حديثًا لقصف القاعدة.

 

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وأوضح أن القوات المسلحة الليبية ضبطت العديد من الأسلحة و العتاد الحربي من المليشيات، بعدما فرت وتركته في موقع المواجهة.

 

ويدافع الجيش الليبي عن قاعدة الوطية الجوية الواقعة 170 كلم جنوب غربي مدينة طرابلس، والتي تهاجمها مليشيات موالية لتركيا لغرض السيطرة عليها وتسليمها كأول قاعدة عسكرية للجيش التركي غربي ليبيا.

 

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الليبي إسقاط طائرة مسيرة نوع "العنقاء" المتخصصة في الدعم اللوجستي فوق سماء قاعدة الوطية الجوية.

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