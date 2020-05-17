شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 94 حالة وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الروسية اليوم ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 2631 حالة وفاة بعد تسجيل 94 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقال مركز الطوارىء الروسي في بيان له إن السلطات الصحية سجلت 9707 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 281752 إصابة. وأضاف أن 4207 حالة تماثلت للشفاء خلال نفس الفترة ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 67373 حالة.

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