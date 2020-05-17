الكاظمي يوجه بالكشف عن المخطوفين والمغيبين

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زار، اليوم، مقر وزارة الداخلية والتقى بوزيرها عثمان الغانمي والمسؤولين في الوزارة".

ووجّه الكاظمي، بحسب البيان، "بضرورة الإسراع بالكشف عن مصير المخطوفين والمغيبين".