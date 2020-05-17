بالصور.. عمال بشركة صينية يعتصمون في الكحلاء

اعتصم العشرات من العمال في شركة صينية، اليوم الاحد، في منطقة الكحلاء بمحافظة ميسان احتجاجا على تسريحهم من العمل. وافاد مصدر، لـ الخليج 365، بأن العشرات من العاملين بالشركة الصينية "بترو جاينا" اقاموا، صباح اليوم، خيام اعتصام امام مقر الشركة في قضاء الكحلاء للمطالبة باعادتهم الى العمل بعد تسريحهم من العمل. Advertisements

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