رئيس الوزراء البريطاني يقر بوجود شعور عام بالإحباط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أقرّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، بوجود شعور عام بالإحباط من الإجراءات التي اتخذتها حكومته للتخفيف من إجراءات العزل العام المفروضة بسبب فيروس كورونا.



اعتراف يأتي بعد انتقادات واسعة النطاق للقواعد الجديدة التي أقر بأنها أكثر تعقيدا.

وبينما أظهر استطلاع أجرته صحيفة "أوبزرفر" تزايد عدم الرضا عن تعامل جونسون مع الأزمة، رئيس الوزراء في صحيفة "ميل أون صنداي": "أدرك أن الناس سيشعرون بالإحباط من بعض القواعد الجديدة".

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والأربعاء الماضي، بدأت الحكومة في تخفيف تدريجي للقيود بتشجيع من لا يستطيعون العمل من منازلهم على العودة إلى وظائفهم مع تجنب استخدام وسائل النقل العام إن أمكن.

ولا تنطبق التغييرات على أقاليم أسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالية، التي لم تخفف حكوماتها شبه المستقلة من الإغلاق.

ولا يزال المواطنون ممنوعين من دعوة الأصدقاء والأقارب إلى منازلهم.

وحتى يوم أمس السبت، بلغ عدد الوفيات في انجلترا جرّاء الإصابة بفيروس كورونا، 34 ألفا و446 وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم.

وتخطط حكومة جونسون أيضا لما قالت إنه إعادة فتح "حذرة للغاية وعلى مراحل" للمدارس ابتداء من الشهر المقبل، على الرغم من معارضة النقابات والهيئات الأخرى، بما في ذلك نقابة الأطباء البريطانية.