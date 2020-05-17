شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا.. ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 174355 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأحد أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد زاد 583 حالة إلى 174355.



وبحسب بيانات المعهد، زاد عدد الوفيات 33 حالة إلى 7914

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا.. ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 174355 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.