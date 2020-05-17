شكرا لقرائتكم 9700 إصابة بكورونا بروسيا.. وأدنى وفيات بإسبانيا منذ شهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد زاد 583 حالة إلى 174355. وزاد عدد الوفيات 33 حالة إلى 7914.

من فرنسا

وفي روسيا، أعلنت السلطات، اليوم الأحد، تسجيل 9709 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ارتفاعا من 9200 إصابة في اليوم السابق.

وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا، إن عدد الإصابات الإجمالي في البلاد بلغ 281752 حالة. وأضاف أن 94 مصابا توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبهذا يصل عدد الوفيات الرسمي إلى 2631.

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من روسيا

وفيات إسبانيا الأقل منذ شهرين

وفي إسبانيا، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 87 وفاة جديدة اليوم الأحد بفيروس كورونا المستجد، ليتراجع بذلك عدد الوفيات اليومي إلى أقل من مئة للمرة الأولى منذ شهرين. وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات الإجمالي بلغ 27650 شخصا فيما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 231350 حالة مقارنة مع 230698 إصابة أمس.

من إسبانيا

ووفقا لحصيلة وضعتها وكالة "فرانس برس" حتى الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، السبت، استنادا إلى مصادر رسمية، تسببت الجائحة بوفاة 309,296 شخصا في العالم منذ ظهورها في ديسمبر في الصين. كما سُجّلت رسمياً أكثر من 4 ملايين و588 ألفا و360 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19.

غير أن هذه الأرقام لا تعكس إلا جزءاً من عدد الإصابات الفعلي، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا إلا للحالات التي تتطلب نقل أصحابها إلى المستشفى.